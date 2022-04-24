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Британія передасть Україні гаубиці AS90 та тисячі снарядів до них, - Daily Express

Фото: Україна отримає гаубиці AS90 від Британії (zonwar.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Британія цього тижня передасть Україні самохідні гаубиці AS90 та 45 тисяч снарядів до них. Гаубиці спочатку надійдуть до Польщі, де українських військових вчитимуть ними користуватися перед відправкою на війну з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британську газету Daily Express.

Таку інформацію британській газеті надали власні джерела минулої ночі. Очікується, що відправка озброєння відбудеться разом з перекиданням британських танкових полків на східний фланг НАТО.

Нагадаємо, напередодні про передачу Україні важкого озброєння заявив президент Франції Еммануель Макрон. Україна отримає від французької сторони протитанкові ракети "Мілан" та самохідні гаубиці "Цезар".

Крім того, нещодавно США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, який включає постачання важкої артилерії.

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