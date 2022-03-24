Британія передасть Україні 6 тисяч бойових ракет

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Британія надасть Україні ще 6 тисяч бойових ракет. Їх передадуть Києву на додаток до вже поставлених 4 тисяч ракет NLAW і Javelin.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Джонсона в Twitter .

Джонсон додав, що також буде надано 25 млн фунтів стерлінгів (33 млн доларів) як фінансову підтримку українським військовим. Водночас Британія виділила 400 млн фунтів стерлінгів (527 млн доларів) на гуманітарну та економічну допомогу.

"Смертоносна оборонна військова допомога, включаючи високошвидкісні протиповітряні ракети Starstreak, допоможе українцям продовжувати захищати себе", - написав він.

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