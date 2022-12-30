Британия передала Украине оборудование для разминирования

Отмечается, что эти поставки являются последними в непрерывных поставках поддержки, которую Великобритания оказывала Украине в течение 2022 года.

"Использование Россией противопехотных мин и нацеливание на гражданскую инфраструктуру подчеркивает шокирующую жестокость вторжения Путина. Этот последний пакет поддержки Соединенного Королевства поможет Украине безопасно очистить землю и здания, когда она возвращает свою законную территорию", - сказал министр обороны Британии Бен Уоллес.

Сообщается, что VALLON поможет войскам пробить минные поля и расчистить безопасные маршруты на дорогах и тропах. Это также может помочь гарантировать, что гражданская инфраструктура и дома будут очищены от взрывоопасных веществ, что позволит людям безопасно вернуться в свои дома.

К тому же комплекты для обезвреживания бомбы предназначены для обезвреживания взрывателя от неразорванных российских бомб, боеприпасов и самодельных взрывных устройств. Отмечается, что оборудование по борьбе со взрывчатыми боеприпасами является одним из новейших в широком спектре оборудования, которое Британия передала Украине для поддержки борьбы с незаконным вторжением России.

Напомним, Британия выделит 2,3 млрд фунтов в поддержку Украины в 2023 году.

Ранее Великобритания выделила новый пакет помощи Украине, в который вошли зенитные установки и средства борьбы с дронами.

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