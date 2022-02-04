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Британія відправить до Естонії додатковий військовий контингент у лютому

Автор: Артур Родивилов

Британський посол Росс Аллен заявив, що Лондон може направити додатковий контингент військовослужбовців до Естонії в лютому. Йдеться про 850 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"За нашим планом перші солдати прибудуть вже в цьому місяці. Зараз наш полк, що знаходиться в Німеччині, готується до перекидання. Це приблизно 850 військовослужбовців, танки, артилерійські знаряддя і так далі, тобто приблизно така ж бойова група, яка вже розміщена в Естонії", - сказав він.

За його словами, термін перебування додаткового контингенту в Естонії "залежить від обставин".

"Можливо, два-три місяці, але потім ми разом з естонськими партнерами оцінимо ситуацію з безпекою в регіоні і приймемо рішення", - додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що Великобританія вдвічі збільшить військову присутність в країні. Зокрема, для стримування російської загрози.

Раніше Естонія закликала Німеччину прислухатися до українців і заявила про необхідність надати Україні зброю на тлі загрози російського вторгнення.

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