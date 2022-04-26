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Британія скасувала квоти та мита на імпорт з України: яких товарів це торкнеться

Фото: Британія скасувала квоти та мита на імпорт з України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Велика Британія оголосила про лібералізацію торгівлі і скасування усіх без винятку мит та квот на експорт товарів з України. Завдяки такому рішенню Україна матиме змогу наростити експорт за товарними позиціями, що традиційно завозилися на британський ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

"Зокрема йдеться про борошно, зерно, молочну продукцію, м’ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю, соки, гриби, цукор тощо. Промислові товари вже користуються режимом безмитної торгівлі", - йдеться в повідомленні.

Україна також зможе гнучкіше планувати експортну логістику та у перспективі збільшити експорт товарів з високою доданою вартістю.

Як зазначили в прес-службі, формалізація досягнутого рішення займе ще кілька днів, після чого українські експортери зможуть на практиці скористатися новими умовами торгівлі.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про нові заходи з підтримки України, скасувавши всі мита, що підпадають під дію існуючих торгових відносин між Британією і Україною, і наклавши нові санкції на уряд Путіна.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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