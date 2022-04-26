Британія скасувала квоти та мита на імпорт з України: яких товарів це торкнеться

"Зокрема йдеться про борошно, зерно, молочну продукцію, м’ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю, соки, гриби, цукор тощо. Промислові товари вже користуються режимом безмитної торгівлі", - йдеться в повідомленні.

Україна також зможе гнучкіше планувати експортну логістику та у перспективі збільшити експорт товарів з високою доданою вартістю.

Як зазначили в прес-службі, формалізація досягнутого рішення займе ще кілька днів, після чого українські експортери зможуть на практиці скористатися новими умовами торгівлі.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про нові заходи з підтримки України, скасувавши всі мита, що підпадають під дію існуючих торгових відносин між Британією і Україною, і наклавши нові санкції на уряд Путіна.