Британія побоюється перебоїв з постачанням продуктів: у чому проблема

Згідно з новими митними правилами, починаючи з 1 січня, імпортерам необхідно за чотири години до прибуття на кордони Британії - складати повну митну декларацію на товари, які ввозяться. Інакше, вони ризикують бути повернуті назад. Раніше ж цей процес з заповненням було дозволено відкласти на термін до 175 днів.

Британська федерація заморожених продуктів харчування заявила, що нові обмеження на продукти тваринного й рослинного походження з ЄС можуть призвести до затримок у портах на Новий рік, оскільки логістичні компанії з боку ЄС можуть не працювати у цей період.