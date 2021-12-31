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Британія побоюється перебоїв з постачанням продуктів: у чому проблема

Автор: Сергій Пишкін

У Британії побоюються проблем з поставкою харчових продуктів. Усе через нові митні правила після Brexit для товарів, які надходять з ЄС.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.

Згідно з новими митними правилами, починаючи з 1 січня, імпортерам необхідно за чотири години до прибуття на кордони Британії - складати повну митну декларацію на товари, які ввозяться. Інакше, вони ризикують бути повернуті назад. Раніше ж цей процес з заповненням було дозволено відкласти на термін до 175 днів.

Британська федерація заморожених продуктів харчування заявила, що нові обмеження на продукти тваринного й рослинного походження з ЄС можуть призвести до затримок у портах на Новий рік, оскільки логістичні компанії з боку ЄС можуть не працювати у цей період.

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Великобританія