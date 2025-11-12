Британия объявила о новой помощи Украине и усилении давления на РФ: на что пойдут 17 млн

Помощь для энергосектора Украины

"Великобритания объявляет о новой поддержке для проведения жизненно важных ремонтных работ в энергетическом секторе Украины в условиях российских бомбардировок, а также о перераспределении гуманитарной помощи для тех, кто больше всего пострадал от потери электроэнергии, отопления и воды этой зимой", - говорится в сообщении.

В правительстве Великобритании заявляют о выделении зимнего пакета помощи в размере 13 миллионов фунтов стерлингов (более 17 млн долларов). Отмечается, что средства пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры.

Комментируя решение правительства министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер во время встречи министров G7 в Канаде отметила, что российский диктатор Владимир Путин пытается погрузить Украину в темноту и холод накануне зимы.

"Безопасность Украины - это наша безопасность, и именно поэтому здесь, на саммите G7, мы стоим вместе как ближайшие партнеры, чтобы продвигать поддержку Украины и преодолеть вызовы, перед которыми сегодня стоит мир", - заявила она.

Запрет на российский сжиженный газ

Кроме финансовой помощи, Лондон анонсировал запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ). Ограничения начнут действовать поэтапно в течение 2026 года в координации с европейскими партнерами.

В британском правительстве отметили, что это решение направлено на сокращение российского экспорта СПГ и лишение Москвы доступа к ведущим мировым морским услугам, которые обеспечивает Великобритания.

G7 об энергетической безопасности

На встрече в Ниагаре Купер также подчеркнула важность экономической безопасности в условиях глобальной нестабильности. Она призвала страны G7 уменьшить зависимость от ограниченного количества поставщиков критических материалов, в частности редкоземельных элементов, и расширять сотрудничество для укрепления цепей поставок.

По словам министра, совместные действия партнеров G7 являются ключевыми для противодействия экономическому и энергетическому давлению Кремля, который пытается использовать энергоресурсы как оружие.