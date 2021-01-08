Британія схвалила вакцину від коронавірусу компанії Moderna

Незалежне Агентство з контролю за лікарськими засобами та виробами медичного призначення Великобританії схвалив використання вакцини від коронавірусу американської компанії Moderna на території королівства. Британія отримає 17 млн доз вакцини Moderna.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Сполученого Королівства.

Вакцина від коронавірусу буде доставлятися в Великобританію з весни, як тільки Moderna розширить свої виробничі можливості.

"Ми вже вакцинували майже 1,5 млн осіб по всій Великобританії, і Moderna дозволить нам прискорити нашу програму вакцинації, як тільки препарат буде поставлений навесні", - заявив міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок.

Нагадаємо, наприкінці листопада уряд Британії домовилося про додаткової партії у два млн доз вакцини від COVID виробництва Moderna. До цього уряд підписало угоду на постачання 5 млн доз вакцини.

Раніше повідомлялося, що вакцина від COVID-19 американської фармацевтичної компанії Moderna показала високу ефективність на рівні 94,5%. Даний показник досягнутий в ході третьої фази випробувань.