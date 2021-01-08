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Британия одобрила вакцину от коронавируса компании Moderna

Автор: РБК-Украина

Независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании одобрило использование вакцины от коронавируса американской компании Moderna на территории королевства. Британия получит 17 млн доз вакцины Moderna.

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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Соединенного Королевства.

Вакцина от коронавируса будет доставляться в Великобританию с весны, как только Moderna расширит свои производственные возможности.

"Мы уже вакцинировали почти 1,5 млн человек по всей Великобритании, и Moderna позволит нам ускорить нашу программу вакцинации, как только препарат будет поставлен весной", - заявил министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок.

Напомним, в конце ноября правительство Британии договорилось о дополнительной партии в два млн доз вакцины от COVID производства Moderna. До этого правительство подписало соглашение на поставку 5 млн доз вакцины.

Ранее сообщалось, что вакцина от COVID-19 американской фармацевтической компании Moderna показала высокую эффективность на уровне 94,5%. Данный показатель достигнут в ходе третьей фазы испытаний.

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