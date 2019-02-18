ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Британія звинуватила Facebook у продажі особистих даних користувачів

Новини » Політика    18.02.2019 - 09:29
Британія звинуватила Facebook у продажі особистих даних користувачів
Ілюстративне фото (LoboStudioHamburg)

У Британії заявили, що керівники Facebook "навмисне не інформували" політиків про можливе втручання Росії у закордонні вибори

Британські парламентарії звинуватили соцмережу Facebook у продажі особистих даних користувачів і використанні антиконкурентних практик. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звіт британського уряду.

Зазначимо, що звіт був зроблений комітетом парламенту по цифровим технологіям, культури, ЗМІ і спорту. Автори стверджують, що Facebook хотів перехоплювати налаштування конфіденційності своїх користувачів, щоб ряд розробників додатків могли отримувати доступ до даних.

У звіті йдеться про те, що ряд керівників Facebook або "навмисно вводили в оману" законодавців у ході розслідування, або "навмисне не інформували" політиків про можливе втручання Росії у закордонні вибори. Також за словами парламентаріїв є докази того, що іноземні державні діячі впливали на хід голосування Brexit в 2016 році.

У відповідь Facebook ці затвердження спростував. Соцмережа запевнила, що внесла значні зміни в свою ділову політику і підтримала регулювання в таких областях, як конфіденційність. Факт порушення будь-яких законів у Великобританії компанія заперечує.

Нагадаємо, 14 грудня в компанії Facebook заявили про можливий витік фото 6,8 млн користувачів, які раніше були приховані налаштуваннями приватності або неопубліковані. А 2 листопада 2018 року дані 257 тисяч користувачів соціальній мережі Facebook були розміщені у вільному доступі в інтернеті, в тому числі особисті повідомлення більш 80 тис. користувачів.

Парламент Британії не підтримав ініціативу Мей перенести терміни Brexit Ford переносить виробництво з Великої Британії через Brexit
Новини України ВеликобританияFacebookутечка данных
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся