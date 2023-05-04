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Британия назвала депортацию детей "систематической попыткой стереть будущее Украины"

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Четверг 04 мая 2023 22:17
Британия назвала депортацию детей "систематической попыткой стереть будущее Украины" Фото: министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Депортация украинских детей Россией - это систематическая попытка стереть будущее Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Давайте назовем это так, как оно есть. Насильственная депортация Россией невинных украинских детей - это систематическая попытка стереть будущее Украины", - заявил он.

Напомним, ОБСЕ пришла к выводу, что РФ нарушила права незаконно вывезенных украинских детей на территорию России.

Кроме того, ранее ПАСЕ признала геноцидом депортацию украинских детей в РФ.

Добавим, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Также ордер был выдан на имя Марии Львовой-Беловой.

При этом ордер на арест будет действовать до конца их жизни, пока они не предстанут перед судом.

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