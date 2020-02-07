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Британія призначила нового посла в США

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Карен Пірс стане першою жінкою-послом Британії в США

Великобританія призначила послом країни в Сполучених Штатах Карен Пірс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як наголошується, Пірс стане першою жінкою на цій посаді.

В даний час вона є постійним представником Британії

Нагадаємо, 10 липня 2019 року посол Великобританії в США Кім Деррок подав у відставку після витоку дипломатичного листування, де він називав Трампа і його адміністрацію некомпетентними і непрофесійними.

Крім того, поліція Великобританії почала розслідування обставин витоку дипломатичного листування посла Великобританії в США Кіма Деррока, в якій містилася критика на адресу президента США Дональда Трампа та його адміністрації.

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