Британія наростить потенціал для проведення кібератак, - Джонсон

За його словами, найближчим часом буде опубліковано огляд стратегії національної безпеки, в якому зроблено акцент на важливості розвитку кібертехнологій.

"Сила в кіберпросторі зробила революцію в тому, як ми живемо і воюємо, точно так само, як авіація 100 років тому. Нам необхідно нарощувати наш кіберпотенціал, щоб ми могли скористатися цими можливостями і при цьому гарантувати, що тим, хто намагається атакувати нас і наш спосіб життя, будуть перешкоджати на кожному кроці", - зазначив Джонсон.

Він також зазначив, що новий комплексний підхід до кіберпростору посилить здатність захистити британський народ, а також буде сприяти просуванню інтересів Лондона в усьому світі. Крім того, за його словами, створені у минулому році Національні кіберсили будуть базуватися на півночі Англії.