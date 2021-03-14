Британія наростить потенціал для проведення кібератак, - Джонсон
Великобританія має посилити свій потенціал для проведення кібератак проти ймовірних противників. Британські Національні кіберсили будуть базуватися на півночі Англії.
Про це йдеться в заяві прем'єр-міністра Бориса Джонсона, опублікованій на сайті уряду.
За його словами, найближчим часом буде опубліковано огляд стратегії національної безпеки, в якому зроблено акцент на важливості розвитку кібертехнологій.
"Сила в кіберпросторі зробила революцію в тому, як ми живемо і воюємо, точно так само, як авіація 100 років тому. Нам необхідно нарощувати наш кіберпотенціал, щоб ми могли скористатися цими можливостями і при цьому гарантувати, що тим, хто намагається атакувати нас і наш спосіб життя, будуть перешкоджати на кожному кроці", - зазначив Джонсон.
Він також зазначив, що новий комплексний підхід до кіберпростору посилить здатність захистити британський народ, а також буде сприяти просуванню інтересів Лондона в усьому світі. Крім того, за його словами, створені у минулому році Національні кіберсили будуть базуватися на півночі Англії.
Нагадаємо, раніше видання The New York Times повідомило, що США найближчими тижнями планують здійснити кілька кібератак проти Росії. Це буде відповіддю на напад на американські урядові мережі наприкінці 2020 року.
А цього тижня Росія зіткнулася з масовим збоєм в роботі сайтів органів державної влади.