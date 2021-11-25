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Британія має намір збільшити військову присутність по всьому світу

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Четвер 25 листопада 2021 21:02
Британія має намір збільшити військову присутність по всьому світу Фото: Британія має намір збільшити військову присутність по всьому світу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Армія Великобританії анонсувала найзначніші перетворення за останні десятиліття. Зокрема, Британія має намір збільшити свою глобальну військову присутність в найближчі роки для більш ефективного реагування на можливі загрози в різних частинах світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Сполученого Королівства.

У плані модернізації Сухопутних військ королівських Збройних сил говориться, що основні наземні військові регіональні хаби Британії базуватимуться в Німеччині, Кенії та Омані.

Крім того, на базі 16-ї десантно-штурмової бригади і 1-ї бригади армійської авіації будуть створені сили глобального реагування, які при необхідності можна буде задіяти як при веденні бойових дій, так і при наданні гуманітарної допомоги.

При цьому наголошується, що одним з ключових елементів плану "Солдата майбутнього" є можливість для армії бути центральним учасником бойових дій НАТО, надавши до 2030 року повністю модернізовану бойову дивізію.

Створення армії, що відповідає запитам майбутнього, вимагатиме реструктуризації та реорганізації підрозділів протягом наступних чотирьох років, що буде підтримуватися перебалансуванням особового складу в Сполученому Королівстві.

До 2025 року регулярна армія налічуватиме 73 тисяч осіб, у поєднанні з армійським резервом у 30 тисяч осіб армія Британії налічуватиме понад 100 тисяч осіб.

Сили глобального реагування будуть укріплені додатковим мотострілецьким батальйоном, саперним батальйоном, батальйоном матеріально-технічного забезпечення, артилерійською батареєю, а також вертольотами Apache і Chinook нової модифікації.

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