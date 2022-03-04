Британія має намір конфісковувати нерухомість російських олігархів і розміщувати там біженців з України

Велика Британія конфіскує майно російських олігархів, якщо для цього будуть правові підстави. Віце-прем'єр країни Домінік Рааб заявив, що нерухомість може бути використана для розміщення біженців з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Якщо у нас є докази і правова основа, ми це зробимо", - сказав Рааб радіо LBC, коли його запитали про можливість конфіскації власності у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

На питання, чи підтримає він використання такої нерухомості для розміщення українських біженців, він відповів: "Так, абсолютно. Ми розглядаємо все комплексно".