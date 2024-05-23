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Британия направила Украине пакет помощи для укрепления ПВО

Фото: министр обороны Великобритании Грант Шаппс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украину направляется военный пакет стоимостью 150 миллионов фунтов стерлингов (более 217 млн евро) для усиления воздушной и морской обороны.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

По его словам, этот пакет поможет защитить разрушенную инфраструктуру Украины.

Великобритания и ее союзники передали радары ПВО, ложные цели и системы радиоэлектронной борьбы на сумму 70 млн фунтов стерлингов (81 млн евро).

Кроме того, выделяется 80 млн фунтов стерлингов (более 110 млн евро) на малые катера, разведывательные беспилотники и надводные корабли без экипажа.

"Международный фонд для Украины оказывает жизненно важную поддержку Вооруженным силам Украины, чтобы удовлетворить их неотложные потребности в средствах. Она включает в себя больше систем противовоздушной обороны для защиты украинского гражданского населения и инфраструктуры, а также морские средства для укрепления военно-морских сил", - заявил он. 

Великобритания является крупнейшим донором, выделив 500 миллионов фунтов стерлингов. Дания, Эстония, Финляндия и Германия также являются частью альянса.

ПВО для Украины

В ответ на участившиеся ракетные и дроновые удары России весной 2024 года Украина остро нуждается в эффективных средствах противовоздушной обороны. Президент Владимир Зеленский заявлял, что для надежной защиты украинского неба от атак оккупантов необходимо не менее 25 систем Patriot.

Германия, в знак поддержки, взяла на себя инициативу по поиску систем ПВО для Украины и уже передала одну систему Patriot.

Однако издание Politico сообщило, что инициатива Германии по ПВО для Украины провалилась, поскольку большинство стран не последовало примеру Берлина.

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