Британия направила Украине пакет помощи для укрепления ПВО

В Украину направляется военный пакет стоимостью 150 миллионов фунтов стерлингов (более 217 млн евро) для усиления воздушной и морской обороны.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.
По его словам, этот пакет поможет защитить разрушенную инфраструктуру Украины.
Великобритания и ее союзники передали радары ПВО, ложные цели и системы радиоэлектронной борьбы на сумму 70 млн фунтов стерлингов (81 млн евро).
Кроме того, выделяется 80 млн фунтов стерлингов (более 110 млн евро) на малые катера, разведывательные беспилотники и надводные корабли без экипажа.
"Международный фонд для Украины оказывает жизненно важную поддержку Вооруженным силам Украины, чтобы удовлетворить их неотложные потребности в средствах. Она включает в себя больше систем противовоздушной обороны для защиты украинского гражданского населения и инфраструктуры, а также морские средства для укрепления военно-морских сил", - заявил он.
Великобритания является крупнейшим донором, выделив 500 миллионов фунтов стерлингов. Дания, Эстония, Финляндия и Германия также являются частью альянса.
В ответ на участившиеся ракетные и дроновые удары России весной 2024 года Украина остро нуждается в эффективных средствах противовоздушной обороны. Президент Владимир Зеленский заявлял, что для надежной защиты украинского неба от атак оккупантов необходимо не менее 25 систем Patriot.
Германия, в знак поддержки, взяла на себя инициативу по поиску систем ПВО для Украины и уже передала одну систему Patriot.
Однако издание Politico сообщило, что инициатива Германии по ПВО для Украины провалилась, поскольку большинство стран не последовало примеру Берлина.
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