Британия предоставит Украине более 20 млн долларов на усиление киберзащиты

"Это решение было принято в то время, когда Украина начала очередное контрнаступление на Россию, в дополнение к 6,35 млн фунтов стерлингов, обещанных в прошлом году. Еще 9 млн фунтов стерлингов потенциально могут поступить от международных союзников", - пишет издание.

Отмечается, что пакет помощи сможет помочь Украине защитить критически национальную инфраструктуру от российских атак в то время, когда украинские воины продолжают вытеснять врага с временно оккупированных территорий.

"Ужасные нападения России на Украину не ограничиваются варварским вторжением на территорию страны, но также включают отвратительные попытки атаковать кибер-инфраструктуру, которая предоставляет жизненно важные услуги, от банковских до энергетических, невинному украинскому населению", - заявил Сунак.

Позиция Британии по поводу войны в Украине

Великобритания последовательно поддерживает нашу страну с начала полномасштабного вторжения врага. В частности, страна первой анонсировала передачу нашим военным современных западных танков и дальнобойных ракет.

Также Британия стала лидером и по подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Несмотря на то, что в стране нет американских истребителей F-16, Лондон согласился начать обучение для наших воинов.