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Британия может передать Украине вооружение дальнего действия, - Sky News

Фото: премьер-министр Британии Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Во время запланированного визита президента Украины Владимира Зеленского в Британию 8 февраля премьер-министр Риши Сунак может предложить передать Киеву вооружение дальнего действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Сунак предложит предоставить Украине средства дальнего радиуса действия, чтобы "помешать России постоянно наносить удары по гражданской и критически важной инфраструктуре Украины", - сообщает британский телеканал.

Кроме того, Сунак хочет предложить начать "немедленную" программу по подготовке морских пехотинцев ВСУ.

Великобритания уже обучила 10 000 украинских военнослужащих за последние шесть месяцев и планирует обучить еще 20 000 в этом году.

Напомним, ранее Sky News сообщил, что Зеленский сегодня, 8 февраля прибудет в Британию. Там он намерен встретиться с премьером страны Риши Сунаком и украинскими военными.

Также украинский президент выступит перед парламентом Великобритании.

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Владимир ЗеленскийВеликобританияВоенная помощьВойна в УкраинеРиши Сунак