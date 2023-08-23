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Британия может объявить ЧВК "Вагнера" террористической группировкой, однако есть условие

Среда 23 августа 2023 12:08
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Британия может объявить ЧВК "Вагнера" террористической группировкой, однако есть условие Фото: Британия может объявить ЧВК "Вагнера" террористической группировкой, однако есть условие (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Британии заявили о готовности объявить ЧВК "Вагнера" террористической группировкой в ближайшие недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам министра внутренних дел Суэллы Браверман, она готова объявить частную военную компанию Евгения Пригожина террористической организацией после того, как чиновники завершат подготовку юридической аргументации для объявления.

ЧВК "Вагнера"

В конце июня главарь ЧВК "Вагнера" Пригожин пытался устроить бунт в России. Открыто выступил против диктатора Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, которого давно критиковал.

"Поход" Пригожина завершился после того, как его наемники прошли Ростов, Воронеж и почти дошли до Липецкой области. После переговоров с Александром Лукашенко главарь ЧВК заявил, что отводит своих наемников. В частности часть "вагнеровцев" после этого была передислоцирована в Беларусь.

Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, впрочем, как заявляют в Украине, Польше и странах Балтии, наемники могут прибегнуть к провокациям. Между тем, как утверждает "Центр национального сопротивления", согласно данным белорусских партизан, "вагнеровцы" начали покидать страну из-за отсутствия заработка.

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