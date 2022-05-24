Британія хоче відправити військові кораблі в Чорне море для захисту суден із зерном, - The Times

"Великобританія разом із "коаліцією охочих" прагнутиме прорвати російську блокаду за кілька тижнів, надавши "захисний коридор" з Одеси через Босфор", - пише видання.

Вказано, Британія почала розглядати такий варіант через побоювання, що час для запобігання світової продовольчої кризи спливає.

Крім того, як інформує видання, США заявили, що направляють ракети великої дальності для знищення російських кораблів.

Тим часом міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, який обговорював коридор із главою МЗС Великобританії Ліз Трасс, сказав, що до коаліції можуть увійти деякі країни НАТО та інші країни, що залежать від постачання українського зерна.

Передбачається, що Єгипет, який сильно постраждав від нестачі пшениці, також може взяти в цьому участь.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що світ має домогтися від Росії розблокування чорноморських портів України для подальшого експорту зерна.

При цьому Литва закликала створити військово-морську коаліцію для розблокування портів України.

Нагадаємо, Росія, розв'язавши війну, завдала удару по глобальній продовольчій безпеці. Експорт української продукції майже зупинився через блокування РФ портів на Чорному морі.

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