Британия хочет сделать более эффективными санкции, применяемые против РФ

Британия в среднесрочной перспективе и дальше будет противодействовать угрозам, которые Россия создает для европейской безопасности и мирового порядка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленную версию Комплексного обзора безопасности, обороны и внешней политики Британии.

"Острым приоритетом в сфере национальной безопасности и внешней политики в краткосрочной и среднесрочной перспективе является противодействие угрозе, которую Россия представляет для европейской безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого жизненно важно оказывать поддержку Украине и восстановить суверенитет, а также не дать РФ получить стратегические преимущества от совершенного вторжения. Великобритания намерена сохранять положение одного из лидеров НАТО в ближайшие 10 лет.

Среди прочего Великобритания намерена сделать более эффективными применяемые против РФ санкции и бороться с расширением российского влияния на международной арене. Особую обеспокоенность вызывает сближение России с Китаем и Ираном.