RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия хочет сделать более эффективными санкции, применяемые против РФ

Фото: Британия хочет сделать более эффективными санкции, применяемые против РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Британия в среднесрочной перспективе и дальше будет противодействовать угрозам, которые Россия создает для европейской безопасности и мирового порядка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленную версию Комплексного обзора безопасности, обороны и внешней политики Британии.

"Острым приоритетом в сфере национальной безопасности и внешней политики в краткосрочной и среднесрочной перспективе является противодействие угрозе, которую Россия представляет для европейской безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого жизненно важно оказывать поддержку Украине и восстановить суверенитет, а также не дать РФ получить стратегические преимущества от совершенного вторжения. Великобритания намерена сохранять положение одного из лидеров НАТО в ближайшие 10 лет.

Среди прочего Великобритания намерена сделать более эффективными применяемые против РФ санкции и бороться с расширением российского влияния на международной арене. Особую обеспокоенность вызывает сближение России с Китаем и Ираном.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что одним из основных приоритетов безопасности будет преодоление угрозы, которую представляет война России в Европе.

Великобритания в годовщину вторжения расширила санкции против России. В список попали представители "Росатома" и союзники российского диктатора Владимира Путина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВеликобританияСанкции против РоссииВойна в Украине