Великобритания хочет закупить для Украины ракеты большой дальности

Великобритания хочет закупить для Украины современное оружие в рамках специального фонда. В частности, ракеты большой дальности и оборудования, обеспечивающего мобильность войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence24 .

Как сообщается, Министерство обороны Британии опубликовало запрос на информацию о военном оборудовании для использования украинскими военными, финансируемого из Фонда поддержки Украины.

Британские военные специалисты предъявляют ряд обязательных требований к ударным системам, которые хотят передать Украине. Ключевым запросом являются ракеты, запускаемые с суши, земли и моря, с полезной нагрузкой от 20 до 490 кг и дальностью полета от 100 до 300 км.

Фонд поддержки Украины - инициатива под руководством Великобритании с вкладами Исландии, Норвегии, Швеции, Дании и Литвы для быстрой закупки военного оборудования для Украины. В проектах в рамках этой инициативы также могут участвовать организации из других стран.

Общая его стоимость составляет более 520 миллионов фунтов стерлингов. Из этой суммы 200 миллионов фунтов стерлингов уже распределены, в том числе на беспилотные летательные аппараты, разведывательные системы и средства противовоздушной обороны, а также запасные части для существующих транспортных средств украинской армии.