Британія погрожує Ірану "наслідками" за відмову виконувати ядерну угоду

Глава Міністерства закордонних справ Британії Джеремі Хант попередив Іран про "наслідки" у зв'язку з відмовою виконувати зобов'язання в рамках ядерної угоди. Про це повідомляє Sky News.

Хант попередив Іран, що будуть "наслідки", якщо вони відмовляться від деяких з своїх зобов'язань за міжнародної ядерної угоді 2015 року.

"Ми закликаємо іранців подумати дуже довго і ретельно, перш ніж вони порушать цю угоду", - сказав міністр.

Нагадаємо, 8 травня державний секретар США Майк Помпео прибув до Британії для узгодження "відносин" з країною після Brexit, на тлі того, як Іран заявив, що може припинити дотримання частин великої ядерної угоди, з якої США вийшли в 2018 році.

Раніше Помпео зробив незапланований візит до Іраку на тлі зростаючої напруженості у відносинах з Іраном.

Іран відмовився виконувати деякі зобов'язання в рамках ядерної угоди, відповідні повідомлення надіслано послам Німеччини, Британії, Китаю та Росії. У той же час на даний момент не уточнюється, від яких саме зобов'язань відмовилася іранська сторона. Передбачається, що вона могла на два місяці призупинити продаж збагаченого урану і важкої води. За даними ЗМІ,

Тегеран детально поінформував про деталі свого рішення верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріку Могерини як координатора угоди щодо ядерної програми.