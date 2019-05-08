ru
ua

Британія погрожує Ірану "наслідками" за відмову виконувати ядерну угоду


Глава МЗС Британії закликав іранців подумати, перш ніж вони порушать зобов'язання по угоді

Глава Міністерства закордонних справ Британії Джеремі Хант попередив Іран про "наслідки" у зв'язку з відмовою виконувати зобов'язання в рамках ядерної угоди. Про це повідомляє Sky News.

Хант попередив Іран, що будуть "наслідки", якщо вони відмовляться від деяких з своїх зобов'язань за міжнародної ядерної угоді 2015 року.

"Ми закликаємо іранців подумати дуже довго і ретельно, перш ніж вони порушать цю угоду", - сказав міністр.

Нагадаємо, 8 травня державний секретар США Майк Помпео прибув до Британії для узгодження "відносин" з країною після Brexit, на тлі того, як Іран заявив, що може припинити дотримання частин великої ядерної угоди, з якої США вийшли в 2018 році.

Раніше Помпео зробив незапланований візит до Іраку на тлі зростаючої напруженості у відносинах з Іраном.

Іран відмовився виконувати деякі зобов'язання в рамках ядерної угоди, відповідні повідомлення надіслано послам Німеччини, Британії, Китаю та Росії. У той же час на даний момент не уточнюється, від яких саме зобов'язань відмовилася іранська сторона. Передбачається, що вона могла на два місяці призупинити продаж збагаченого урану і важкої води. За даними ЗМІ,

Тегеран детально поінформував про деталі свого рішення верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріку Могерини як координатора угоди щодо ядерної програми.

 

 

Середня зарплата в Україні перевищила 10 тис. грн Раді пропонують провести інавгурацію 19 травня
Читати всі новини