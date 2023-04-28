Британия готовит банковскую реформу после банкротства Silicon Valley Bank

Министерство финансов Британии и Банк Англии готовят реформу, которая позволит владельцам незастрахованных вкладов незамедлительно получать доступ к своим средствам в случае банкротства банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным агентства, британские регуляторы задумались об этой инициативе после банкротства американского Silicon Valley Bank. Тогда британское подразделение SVB было выкуплено HSBC за символическую сумму в 1 фунт. Однако из 6,7 млрд фунтов, лежавших на его депозитах, застрахованы были лишь 155 млн фунтов. И если бы власти Британии решили не спасать банк, а объявить его неплатежеспособным, то владельцам застрахованных вкладов пришлось бы ждать неделю, чтобы получить доступ к своим средствам, а незастрахованных — месяцы.

Теперь власти Британии хотят, чтобы клиенты банкротящихся банков могли получить выплаты в течение нескольких часов. Незастрахованные вклады правительство предлагает возвращать клиентам также в течение нескольких часов после объявления о банкротстве банка, но в неполном объеме.

Предполагается, что сделать это можно, например, за счет бюджетных средств, которые будут возвращены в государственную казну уже после продажи активов банка.

Silicon Valley Bank стал крупнейшим банком, потерпевшим крах после финансового кризиса 2008 года. Silicon Valley Bank был 16-м крупнейшим кредитором в США в конце прошлого года с активами около 209 млрд долларов.