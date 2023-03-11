Маск допустил покупку обанкротившегося Silicon Valley Bank
Сегодня, 11 марта, американский миллиардер Илон Маск допустил покупку обанкротившегося банка - Silicon Valley Bank.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост генерального директора Razer Мин-Лян Тана в Twitter.
Сегодня, 11 марта, генеральный директор Razer в своем блоге написал, что, по его мнению, Twitter должен купить SVB и стать цифровым банком.
В свою очередь, владелец соцсети поддержал его идею.
"Я открыт для этой идеи", – написал Маск в Twitter.
Напомним, недавно Маск вернул себе титул самого богатого человека в мире, после того, как ненадолго уступил титул французу Бернару Арно. Состояние Маска выросло благодаря росту стоимости акций Tesla в этом году.
Вскоре после этого западные СМИ сообщили, что Маск намерена построить собственный идеальный город.
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