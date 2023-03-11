Маск допустил покупку обанкротившегося Silicon Valley Bank

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост генерального директора Razer Мин-Лян Тана в Twitter.

Сегодня, 11 марта, генеральный директор Razer в своем блоге написал, что, по его мнению, Twitter должен купить SVB и стать цифровым банком.

В свою очередь, владелец соцсети поддержал его идею.

"Я открыт для этой идеи", – написал Маск в Twitter.

Напомним, недавно Маск вернул себе титул самого богатого человека в мире, после того, как ненадолго уступил титул французу Бернару Арно. Состояние Маска выросло благодаря росту стоимости акций Tesla в этом году.

Вскоре после этого западные СМИ сообщили, что Маск намерена построить собственный идеальный город.

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