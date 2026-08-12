Британия готова восстановить связь с Кремлем, но есть нюанс.

Почему Лондон вдруг заговорил о диалоге

Идея возобновить связь с русскими военными возникла в Лондоне не на пустом месте. В июне в Ла-Манше произошел инцидент: российский фрегат "Адмирал Григорьевич" открыл огонь, когда слишком близко подошла британская яхта.

Именно после этого среди британских чиновников и дипломатов заговорили о рисках - мол, без прямого канала связи любое подобное недоразумение в открытом море теоретически может перерасти во что-то серьезнее, чем локальный инцидент.

Представитель британского правительства подтвердила изданию The Times, что Лондон действительно заинтересован восстановить военные каналы связи с Москвой. По ее словам, посольство в российской столице именно для того и нужно, чтобы иметь возможность напрямую и четко доносить позицию Британии до Кремля - это помогает и защищать собственные интересы и держать ситуацию под контролем, не допуская эскалации.

Сколько лет стороны молчали

Прямая линия связи между военными двух стран не работает уже около четырех лет. В последний раз на самом высоком уровне общались начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и его тогдашний британский визави адмирал Тони Радакин - это было еще в сентябре 2022-го.

А контакт между руководителями оборонных ведомств произошел и позже - в октябре того же года, когда Сергей Шойгу позвонил по телефону британскому министру Бену Уоллесу, озабоченный возможными провокациями Киева с "грязной бомбой". После этого диалог окончательно угас, а в 2024-м отношения только ухудшились: Британия выслала российского военного атташе, и Москва ответила тем же.