Британия готова передать свои истребители странам, которые отправят Украине советские самолеты, - Уоллес

Великобритания готова поставлять самолеты своим европейским союзникам, чтобы они, в свою очередь, могли отправить в Украину старые советские истребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что Украина сможет быстрее получить выгоду от истребителей, если европейские страны передадут ей советские самолеты, как МиГ 29 или Су-24.

"Если они хотят их передать, мы можем использовать наши истребители для обеспечения их безопасности", - сказал Уоллес.

Он также сказал, что Великобритания работает над восстановлением своих запасов боеприпасов, отметив, что запасы исчерпаны после вторжения России в Украину.

"Эта война в Украине и то, как Россия воюет, показали всему Западу, что наши запасы в течение последних трех десятилетий часто несли на себе основное бремя сокращения обороны, и мы должны их восстановить", - сказал он.

В настоящее время страна работает над пополнением запасов боеприпасов и ищет альтернативные цепочки снабжения.

Напомним, Уоллес заявлял, что Британия не будет посылать истребители Украину в "краткосрочной перспективе", но в будущем такие поставки не следует исключать.

Министр обороны Великобритании также отметил, что страны НАТО могут передать Украине свои истребители.

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