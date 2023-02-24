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Британия готова передать свои истребители странам, которые отправят Украине советские самолеты, - Уоллес

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Пятница 24 февраля 2023 14:12
Британия готова передать свои истребители странам, которые отправят Украине советские самолеты, - Уоллес Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Великобритания готова поставлять самолеты своим европейским союзникам, чтобы они, в свою очередь, могли отправить в Украину старые советские истребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что Украина сможет быстрее получить выгоду от истребителей, если европейские страны передадут ей советские самолеты, как МиГ 29 или Су-24.

"Если они хотят их передать, мы можем использовать наши истребители для обеспечения их безопасности", - сказал Уоллес.

Он также сказал, что Великобритания работает над восстановлением своих запасов боеприпасов, отметив, что запасы исчерпаны после вторжения России в Украину.

"Эта война в Украине и то, как Россия воюет, показали всему Западу, что наши запасы в течение последних трех десятилетий часто несли на себе основное бремя сокращения обороны, и мы должны их восстановить", - сказал он.

В настоящее время страна работает над пополнением запасов боеприпасов и ищет альтернативные цепочки снабжения.

Напомним, Уоллес заявлял, что Британия не будет посылать истребители Украину в "краткосрочной перспективе", но в будущем такие поставки не следует исключать.

Министр обороны Великобритании также отметил, что страны НАТО могут передать Украине свои истребители.

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