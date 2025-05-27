Британия, Франция и Германия расходятся во взглядах на поствоенную поддержку Украины, - FT

Как пишет FT, Франция и Великобритания настаивают на том, чтобы первоначальный план по развертыванию западных военных на территории Украины все еще возможен. В то же время Германия настроена более скептически по этому вопросу, поскольку Соединенные Штаты Америки (США) остаются противниками идеи и не пообещали никакой безопасности поддержки.

По словам источников издания, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон поддерживают введение западных войск, чтобы сохранить участие Европы в переговорах о прекращении огня и поддержать моральный дух украинцев.

"Один европейский чиновник заявил, чтоплан ввода войск "мертв", поскольку он "абсурден без помощи Трампа (Дональд Трамп, президент США, - ред.), а он не желает ее предоставлять". Но французский дипломат возразил, что сообщения о смерти предложения "не только сильно преувеличены", но и "совершенно не соответствуют действительности", добавив, что страны все еще работают над планами "в нормальном темпе", - добавляет FT.