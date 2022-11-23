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Великобритания, Франция и Германия следят за планами Ирана по расширению ядерной программы

Фото: три страны осуждают планы Ирана по расширению ядерной программы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Великобритания, Франция и Германия осудили планы Ирана по расширению ядерной программы.

Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, предоставленном британским правительством, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, Управление ядерного надзора ООН заявило, что Иран занимается обогащением урана с планами дальнейшего расширения обогащения на двух заводах.

"Шаг Ирана – это вызов глобальной системе нераспространения. Этот шаг, который несет в себе значительные риски, связанные с распространением, и не имеет убедительного гражданского оправдания", – говорится в заявлении.

Также страны заявили, что продолжат консультации вместе с международными партнерами о том, как лучше справиться с ядерной эскалацией Ирана.

Ранее сообщалось, что Иран начал обогащение урана до 60% чистоты на ядерном объекте в Фордо с использованием каскада центрифуг IR-6.

Напомним, президент США Джо Байден обсудит все варианты действий по Ирану, чтобы не допустить получения этой страной ядерного заряда.

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ИранЯдерное оружие