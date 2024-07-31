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Британия с фотофинишем получила "золото" в академической гребле, Украина – вне медалей

Фото: Украинская четверка потеряла "бронзу" на последних 500 м (worldrowing.com)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Соединенного Королевства выиграла финал олимпийских соревнований парных четверок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Британская команда на последних метрах дистанции опередила нидерландки. Золотые награды завоевали Лорен Хенри, Ханна Скотт, Лола Андерсон и Джорджины Брейшоу.

Сборная Великобритании постепенно шла к победе. После первого полукилометра британки были третьими, на рубеже 1000 и 1500 м поднялись на второе место, а финальный спурт позволил на считанные сантиметры опередить нидерландскую команду. Третьей финишировала Германия.

Драмой завершилось выступление сборной Украины. Четверка в составе Евгении Довгодько, Екатерины Дудченко, Дарьи Верхогляд и Анастасии Коженковой завершили соревнование на 5-й позиции. Украинки провалили последний отрезок, когда спустились с третьего места.

Олимпиада-2024, академическая гребля, парные четверки, женщины:

  1. Соединенное Королевство
  2. Нидерланды
  3. Германия

...5. Украина

К слову, ранее подвели итоги соревнований 30 июля на Олимпиаде-2024.

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Олимпиада 2024