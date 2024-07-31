Британия с фотофинишем получила "золото" в академической гребле, Украина – вне медалей

Британская команда на последних метрах дистанции опередила нидерландки. Золотые награды завоевали Лорен Хенри, Ханна Скотт, Лола Андерсон и Джорджины Брейшоу.

Сборная Великобритании постепенно шла к победе. После первого полукилометра британки были третьими, на рубеже 1000 и 1500 м поднялись на второе место, а финальный спурт позволил на считанные сантиметры опередить нидерландскую команду. Третьей финишировала Германия.

Драмой завершилось выступление сборной Украины. Четверка в составе Евгении Довгодько, Екатерины Дудченко, Дарьи Верхогляд и Анастасии Коженковой завершили соревнование на 5-й позиции. Украинки провалили последний отрезок, когда спустились с третьего места.

Олимпиада-2024, академическая гребля, парные четверки, женщины:

Соединенное Королевство Нидерланды Германия

...5. Украина