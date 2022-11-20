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Британия не фиксировала случаев попадания оружия из Украины в руки преступников

Фото: офис Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (nationalcrimeagency.gov.uk)
Автор: Владимир Костырин

В Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании заявили об отсутствии каких-либо доказательств того, что оружие из Украины попало в другие страны к преступникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций при МКИП SPRAVDI.

Как заявил руководитель британского агентства Грэм Биггар, они очень тесно сотрудничают с Европолом и другими европейскими странами, чтобы "быть уверенными, что все мы следим за этим".

"Надо отдать украинцам должное: несмотря на то, что они работают на линии фронта и имеют дело с военными преступлениями и так далее, они действительно сосредоточены на этом вопросе", - отметил он

Так, украинцы изучают то, какое оружие есть в стране и у кого оно есть, добавил шеф Национального агентства по борьбе с преступностью Британии.

В Центре стратегических коммуникаций обращают внимание, что такому заявлению предшествовал ряд сюжетов в СМИ о якобы "исчезновении" оружия в Украине.

В частности, об этом выходил материал на телеканале CBS в августе, без никаких подтверждений, а затем похожий "вброс" о контрабанде оружия в Финляндию был сделан в конце октября, и эта информация тоже оказалась неправдивой.

Ранее в Центре приводили десять аргументов, почему оружие Запада в Украине находится в надежных руках, а все подобные "сенсации" в прессе можно считать банальными информационными вбросами, что играют на руку стране-агрессору РФ.

Напомним, в конце октября Финляндия опровергла информацию о якобы контрабанде украинского оружия в их страну.

Также сообщалось, что Великобритания предоставит Украине еще тысячу ракет класса "земля-воздух".

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