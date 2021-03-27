Британія і ЄС готові укласти угоду з вакцин від COVID

Великобританія і Європейський союз близькі до того, щоб укласти угоду про вакцини . Угода може бути підписана вже в ці вихідні.

Згідно з угодою, Євросоюз скасує заборону на експорт вакцин Pfizer-BioNTech у Великобританію. В обмін на це британський уряд погодиться відмовитися від деяких довгострокових поставок вакцини Oxford-AstraZeneca, які мали експортуватися з Голландії.

Наголошується, що раніше Нідерланди, де знаходяться виробничі потужності англо-шведського виробника вакцини від коронавірусу AstraZeneca, пригрозили заблокувати поставки препарату в Британію. Від британського уряду вимагали згоди на більш справедливий обмін вакцинами з ЄС.