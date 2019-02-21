Британія і ЄС майже домовилися про Brexit, - дипломати

Тереза Мей і Жан-Клод Юнкер обговорили ірландське питання

В издании пишут, что вчера в Брюсселе премьер-министр Британии Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обсудили ирландский вопрос.

"Мы также рассматриваем обновление декларации о будущих отношениях между ЕС и Великобританией после Brexit, чтобы придать большее значение "альтернативным договоренностям. Но до 28 февраля Мэй не сможет получить ни одной твердой формулы", - говорится в заявлении дипломатов.

Напомним, ​​​​​​члены Палаты общин парламента Великобритании 14 февраля не поддержали предложение, которое призвало правительство страны договориться с Брюсселем о переносе сроков Brexit. Против поправки проголосовали 315 членов парламента, за - 93. После этого Мэй поехала в Брюссель, чтобы встреться с Юнкером и обсудить Brexit.

РБК-Украина писало, что канцлер Германии Ангела Меркель не поддерживает инициативы пересмотра соглашения о Brexit. "Пересмотр соглашения между Брюсселем и Лондоном не значится в повестке дня", - сказала Меркель.

Также Еврокомиссия приняла решение по комплекса чрезвычайных мер на случай сценария Brexit без соглашения по образовательной программе Erasmus+, по координации социального обеспечения из бюджета ЕС.