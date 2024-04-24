Британия помогает РФ оплачивать войну в Украине через лазейку в импорте нефти, - СМИ

Российская нефть

Будучи вторым по величине экспортером нефти в мире, Россия вынуждена адаптироваться к новым реалиям под влиянием западных санкций.

Ограничения, введенные против Москвы, привели к перенаправлению значительной части экспорта нефти и нефтепродуктов в азиатские и африканские регионы.

По мнению более 10 опрошенных российских нефтетрейдеров, резкое сокращение объемов нефтепереработки может подтолкнуть Россию к увеличению экспорта сырой нефти за счет сокращения поставок топлива.

В настоящее время Россия поставляет нефть ограниченному числу крупных покупателей, среди которых Китай, Индия и Турция.

Однако в отношении экспорта нефтепродуктов география поставок более диверсифицирована, что позволяет России сотрудничать с менее крупными потребителями в Африке и Южной Америке.

Атаки по НПЗ

В последнее время участились сообщения об атаках беспилотников на территории России. Только за последний месяц Силы обороны Украины с помощью дронов нанесли удары по 12 НПЗ. Это привело к дефициту топлива на внутреннем рынке, и с 1 марта Россия вынуждена была полностью остановить экспорт бензина.

20 апреля атака беспилотников вновь стала причиной пожара на нефтебазе "Лукойла" в Смоленской области.

В ответ на эти атаки Россия усилила меры безопасности на своих НПЗ, а также заявила о намерении нанести ответные удары по украинским военным объектам.

Офис президента Украины подтвердил, что атаки на НПЗ будут продолжаться.

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