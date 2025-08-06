Британия помогает Израилю найти заложников в Газе: The Telegraph узнало каким образом

Британские военные самолеты летают над сектором Газа, чтобы помочь Израилю найти пропавших заложников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
В Минобороны Британии рассказали, что разведанные, собранные самолетами Королевских ВВС, "регулярно" передаются израильтянам, а те в свою очередь, используют эту информацию исключительно для отслеживания захваченных заложников.
Также изданию сообщили, что вылеты происходят почти ежедневно.
"Великобритания контролирует, какая информация передается израильским властям, и только информация, касающаяся спасения заложников, будет передана соответствующему органу. Мы не комментируем подробности операции по соображениям безопасности", - сказал источник.
Как пишет The Telegraph, самолет Shadow R1 оснащен электронными датчиками, которые собирают данные на земле в секторе Газа. Он идентифицирует транспортные средства, жилые здания, а также увеличивает масштаб изображений отдельных лиц, которые передвигаются в секторе Газа.
При этом источник Королевских ВВС сказал The Times, что самолет Shadow R1 вернулся в Великобританию. Какие именно самолеты взяли на себя сбор разведывательной информации, пока неясно.
В то же время, уточняется, что с начала войны в октябре 2023 года, в том числе и в прошлом месяце, разведсамолеты Shadow R1 совершили сотни вылетов в небе над Газой.
"С начала декабря 2023 года Королевские ВВС регулярно проводили невооруженные разведывательные полеты над сектором Газа с единственной целью - найти заложников", - сказал представитель Минобороны The Telegraph.
Предполагается, что около 20 из 50 оставшихся заложников в Газе все еще живы. Из семьи опасаются, что планы захвата сектора могу поставить под угрозу из близких.
Новость о разведсамолетах Британии появилась в то время, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривал планы полной оккупации палестинской территории.
"Жребий брошен. Мы стремимся к полному захвату сектора Газа и разгрому ХАМАС", - сказал израильский чиновник.
Также стоит отметить, что разведка по поиску заложников идет несмотря на то, что Британия осуждает действия Израиля.
Кроме того, считается, что союзники Израиля тоже выступают против планов Нетаньяху, и на страну осуществляется все большее давление с целью свернуть военную кампанию и смягчить вызванный ею гуманитарный кризис.
Напомним, на днях Нетантяху отреагировал на видео с истощенными заложниками. Он заявил, что ХАМАС не хочет сделки и сказал, что полон решимости уничтожить группировку.