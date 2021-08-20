Британія працюватиме з талібами, якщо це буде необхідно, - Джонсон

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що Великобританія буде працювати з "Талібаном", якщо це буде необхідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Я хочу запевнити людей, що наші політичні і дипломатичні зусилля з пошуку рішення для Афганістану, робота з Талібаном, звичайно, якщо буде потрібно, буде продовжуватися", - сказав Джонсон.

Джонсон сказав, що ситуація в аеропорту Кабула, де скупчилися тисячі зневірених афганців, які прагнуть покинути країну, стає "трохи краще".