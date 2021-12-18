RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Британія і Австралія підписали угоду про вільну торгівлю

Автор: Анна Полисученко

Великобританія підписала угоду про вільну торгівлю з Австралією, яку в британському уряді назвали "історичною". Вона було погоджена прем'єр-міністрами Британії та Австралії Борисом Джонсоном і Скоттом Моррісоном в Лондоні ще в червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Великобританії.

"Великобританія підписала історичну торговельну угоду з Австралією, нашу першу угоду після виходу з ЄС, яка встановлює нові глобальні стандарти в області цифрових технологій і послуг, а також створює нові можливості для праці і подорожей як для британців, так і для австралійців", - йдеться в повідомленні.

Остаточно документ був підписаний на віртуальній церемонії секретарем міжнародної торгівлі Британії Анн-Марі Тревельян, після чого буде переданий на розгляд парламенту.

Очікується, що в результаті угоди торгівля між країнами збільшиться на 10,4 млрд фунтів стерлінгів, що призведе до підвищення заробітної плати у Великобританії. Угода також має сприяти створенню нових можливостей для бізнесу в обох країнах.

Раніше ми писали, що США і Британія почали першу фазу переговорів про вільну торгівлю.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяАвстралия