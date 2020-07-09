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Британія послаблює карантин

Лондон, Великобританія, Четвер 09 липня 2020 20:01
Британія послаблює карантин
Фото: перевірка водіїв (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Нові пом'якшення будуть вводити в кілька етапів

Великобританія переходить до чергового етапу виходу з карантину. Протягом наступних двох тижнів буде знято низку обмежень.

Про це повідомляє The Independent.

За словами державного секретаря з питань цифрових технологій, культури, засобів масової інформації та спорту Олівера Даудена, з 11 липня можна буде проводити театральні, оперні, танцювальні та музичні шоу на свіжому повітрі.

З понеділка, 13 липня, в країні відкриються косметологічні, тату і спа-салони. Спортивні зали, криті басейни та інші спортивні споруди зможуть відкритися з 25 липня.

Нагадаємо, зниження захворюваності коронавірусом в Британії спостерігається протягом усього літа. За минулу добу було виявлено 642 випадки зараження.

Раніше повідомлялося, що Британія хоче відмовитися від обов'язкової обсервації туристів після прильоту в країну.

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