В Британії заявили про "значне скорочення" поставок у країну вакцин з 29 березня

Велика Британія зіштовхнеться із "значним скороченням" поставок у країну вакцин з 29 березня. Попередження пролунало після заяви ЄС щодо можливого скорочення поставок через затримку партій вакцини AstraZeneca з Британії.

Про це з посиланням на лист Національної служби охорони здоров'я Англії (NHS England) повідомляє Sky News .

У листі, який було надіслано до місцевих пунктів вакцинації по всій країні, зазначається, що обсяги перших доз будуть "значно обмеженими".

Затримка із поставками може тривати чотири тижні, і урядова робоча група з питань вакцин повідомила службі охорони здоров'я, що це пов'язано зі "скороченням поставок в країну національних вакцин".

Відсьогодні центрам вакцинації пропонують закрити вільні бронювання з 29 березня і проконтролювати, щоб подальші прийоми охочих зробити щеплення не були заплановані на весь квітень.

При цьому NHS заявила, що "життєво важливо" надати людям другу дозу вакцини від COVID-19 за розкладом. Кількість британців, які мають отримати другу дозу подвоїться з початку квітня.

"Ми повинні використати цей час для забезпечення захисту найбільш вразливих", - додається в листі.

Зараз медичним працівникам сказали, що особам віком до 49 років вакцина повинна бути запропонована лише у "виняткових обставинах". Наприклад, якщо вони клінічно вразливі або є працівниками пріоритетних служб.

Також активізуються зусилля щодо мінімізації витрат існуючих запасів.

Інформація від NHS з’явилася через кілька годин після того, як Великобританія оголосила про понад 25 мільйонів людей, які отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу.