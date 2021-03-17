В Британии заявили о "значительном сокращении" поставок в страну вакцин с 29 марта

Великобритания столкнется со "значительным сокращением" поставок в страну вакцин с 29 марта. Предупреждение прозвучало после заявления ЕС относительно возможного сокращения поставок из-за задержки партий вакцины AstraZeneca из Великобритании.

Об этом со ссылкой на письмо Национальной службы здравоохранения Англии (NHS England) сообщает Sky News .

В письме, которое было направлено в местные пункты вакцинации по всей стране, отмечается, что объемы первых доз будут "значительно ограниченными".

Задержка с поставками может длиться четыре недели, и правительственная рабочая группа по вопросам вакцин сообщила службе здравоохранения, что это связано с "сокращением поставок в страну национальных вакцин".

C сегодняшнего дня центрам вакцинации предлагают закрыть свободные бронирования с 29 марта и проконтролировать, чтобы последующие приемы желающих сделать прививки не были запланированы на весь апрель.

При этом NHS заявила, что "жизненно важно" предоставить людям вторую дозу вакцины от COVID-19 по расписанию. Количество британцев, которые должны получить вторую дозу удвоится с начала апреля.

"Мы должны использовать это время для обеспечения защиты наиболее уязвимых", - добавляется в письме.

Медицинским работникам сказали, что лицам в возрасте до 49 лет вакцина должна быть предложена лишь в "исключительных обстоятельствах". Например, если они клинически уязвимые или являются работниками приоритетных служб.

Также активизируются усилия по минимизации затрат существующих запасов.

Информация от NHS появилась через несколько часов после того, как Великобритания объявила о свыше 25 миллионов человек, которые получили первую дозу вакцины против коронавируса.