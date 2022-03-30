У Британії заявили про готовність стати гарантом безпеки України

Вона зазначила, що Лондон надає Києву значну гуманітарну допомогу та військову підтримку, а загальна сума, витрачена на допомогу Україні, становить понад 400 мільйонів фунтів стерлінгів.

Разом з тим президенти Великобританії та України Борис Джонсон і Володимир Зеленський майже щодня проводять телефонні розмови.

На питання журналіста, чи буде Британія гарантом безпеки для України вона відповіла:

"Ми хочемо будь-яким способом, яким можемо допомогти закінчити війну, забезпечити виведення російських військ. І ми будемо щасливі зіграти цю роль, якщо Україна попросить, так".

Нагадаємо, вчора за підсумками переговорів з РФ українська делегація представила свої пропозиції щодо нової системи гарантій безпеки для України, серед гарантів-країн яких є і Великобританія.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 35 днів. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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