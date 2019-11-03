У Британії запідозрили радника Джонсона у зв'язках з Росією

Тіньовий міністр закордонних справ Британії, представниця опозиційної Лейбористської партії Емілі Торнберрі запідозрила радника прем'єр-міністра Домініка Каммінгса у зв'язках з Росією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sunday Times.

Як повідомляється, Каммінгс провів три роки в Росії у період з 1994 по 1997 рік, після закінчення Оксфордського універститету.

У своєму листі до британського уряду Торнберрі повідомила, що до лейбористів звернувся "інформатор офіційного рівня" та висловив "серйозну стурбованість" щодо Каммінгса. Однак представниця опозиції додала, що не претендує на достовірність заяв інформатора, тому запитала в уряду, який рівень перевірки безпеки пройшов Каммінгс перед призначення на посаду.

"Я б припустила, що з огляду на рівень його посади і вплив, який вона дає йому на прийняття рішень, його мали піддати найвищому рівню перевірки і в результаті він міг вивчати цілком таємні розвідувальні матеріали та відвідувати наради з військових і охоронних операцій Британії за кордоном", - зазначила вона.

Зі свого боку в британському уряді заявили, що не можуть коментувати дії приватних осіб щодо забезпечення державної безпеки.

Нагадаємо, раніше лідер Лейбористської партії Джеремі Корбін звинуватив президента США Дональда Трампа в намаганні втрутитися в майбутні вибори в Британії. За словами Корбіна, Трамп намагається зробити так, щоб перемогу здобув Борис Джонсон.