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У Британії після вибуху на борту затонула суперяхта

Фото: Британії після вибуху на борту затонула суперяхта (exbulletin.com)
Автор: Артур Родивилов

У Британії після пожежі затонула супер'яхта з 8 тисячами літрів дизельного палива. НП сталася під час стоянки в місті Торкі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Mail.

Відзначається, що перед інцидентом на борту стався вибух.

"Ми вважаємо, що проблем з якістю повітря немає, але ми стежимо за ситуацією. Оскільки яхта затонула, а на борту було близько 9 тонн дизельного палива, ми зосередимося на ліквідації забруднень", - заявили в агентстві з охорони навколишнього середовища Британії.

Відома назва яхти-Rendezvous. Один зі свідків стверджує, що через пожежу, яка була погашена через кілька годин, в кінці пірсу були заблоковані кілька людей. Під час пожежі, яхта Rendezvous відірвалася від причалу.

Нагадаємо, днями на Фіджі заарештували яхту російського олігарха Сулеймана Керімова вартістю 300 млн доларів.

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яхта