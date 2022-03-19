У Британії вводять безкоштовний проїзд потягом для українських біженців

У Великобританії українським біженцям пропонують безкоштовні залізничні перевезення. Щоб скористатися таким проїздом, необхідно пред'явити паспорт громадянина України, а також квиток, що засвідчує прибуття в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Вказано, що таке нововведення почне діяти у країні вже від завтра.

Як розповів виконавчий директор Rail Delivery Group (RDG) Жак Старр, схема, спрямована на те, щоб допомогти людям якомога швидше дістатися у Британії кінцевих пунктів призначення.

"Біженці повинні будуть пред'явити український паспорт та посадковий талон або квиток із зазначенням їхнього прибуття до Великобританії, щоб отримати безкоштовний проїзд", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що безкоштовний проїзд надаватимуть усі оператори поїздів у Великобританії, при цьому багато операторів автобусів також пропонують безкоштовні поїздки до кінцевих пунктів призначення.

Відомо, що скористатися такою послугою можуть українці, які прибули до Великобританії за останні 48 годин.

За словами прес-секретаря RDG, ініціатива триватиме три місяці, а потім буде переглянута.

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