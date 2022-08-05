У Британії вперше в історії пересохли витоки Темзи: в чому причина

Тепер гирло Темзи знаходиться в восьми кілометрах нижче за течією, і синоптики попереджають про збереження спеки в регіоні.

"Після тривалої посушливої погоди витік Темзи в Глостерширі висох, а слабкий потік зараз ледь помітний більш ніж в п'яти милях вниз за течією. В умовах мінливого клімату ми можемо очікувати, що частота і серйозність таких періодів посухи і нестачі води будуть посилюватися", - заявив директор з політики і науки в Rivers Trust Роб Коллінз.

У метеорологічному бюро Британії попередили, що спека і суха погода в країні зберігаються. При цьому в багатьох районах країни, особливо на півдні, прогнозується, що температура буде на кілька градусів вище середньої, але ці значення будуть значно нижче рекордних температур середини літа.

Незважаючи на те, що витік Темзи зміщується, у Великій Британії не ввели обмежень на використання води, наприклад, для поливу. Замість цього англійців просять розважливо використовувати воду з-під крана під час ранкових процедур.