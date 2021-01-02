У Британії вчителі закликають відкласти відновлення уроків в початковій школі

Національна освітня профспілка Британії закликав залишити онлайн-освіта в школах на всіх рівнях в перші тижні січня. Ще одна профспілка вимагає доказів безпеки відновлення уроків в початковій школі.

Про це повідомляє Reuters.

Також Освітня профспілка нагадала вчителям про право відмовитися від роботи в небезпечному середовищі. У той же час, Національна асоціація директорів шкіл заявила про вимогу від уряду надати дані, на підставі яких влада вирішила відновити навчання в початкових класах.

Вчора, 1 січня, стало відомо, що на наступному тижні не будуть відкриті початкові школи в Лондоні. Цього домігся мер британської столиці Садік Хан.

Початковий план уряду Великобританії передбачає відновлення навчання в початкових класах (діти віком до 11 років) на наступному тижні після різдвяних канікул. Лише в деяких регіонах з високою захворюваністю коронавірусом планувалося не відкривати і навчання в початковій школі.

Нагадаємо, в Англії з 31 грудня збільшилася кількість регіонів, де буде запроваджено четвертий рівень карантину. Посилені обмеження будуть діяти на 75% території.