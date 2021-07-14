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У Британії шестимісячний максимум випадків COVID-19 після фіналу Євро-2020

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Лондон, Середа 14 липня 2021 22:57
У Британії шестимісячний максимум випадків COVID-19 після фіналу Євро-2020 Фото: у Британії зафіксували шестимісячний максимум COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

МОЗ Великобританії зафіксував шестимісячний максимум нових хворих коронавірусною інфекцією. У країні за добу зареєстровано понад 43 тисячі хворих. Також зросла кількість летальних випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

За даними видання, зростання щоденних випадків COVID-19 в країні за тиждень виріс майже на третину до 43 302 нових хворих за добу. Це ще один шестимісячний максимум з 15 січня, коли було зареєстровано 55 761 хворий. Найвищий денний показник спостерігався 8 січня-68 053 випадки.

Кількість померлих від коронавірусу за тиждень збільшилася на 48,5% до 49 осіб у порівнянні з 33 минулої середи.

Нагадаємо, 11 червня в Лондоні на стадіоні Уемблі пройшов фінал Євро-2020. За офіційними даними, на матч прийшли подивитися 60 тисяч глядачів.

Тижнем раніше в Лондоні пройшли півфінали Євро-2020.

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