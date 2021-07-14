У Британії шестимісячний максимум випадків COVID-19 після фіналу Євро-2020

МОЗ Великобританії зафіксував шестимісячний максимум нових хворих коронавірусною інфекцією. У країні за добу зареєстровано понад 43 тисячі хворих. Також зросла кількість летальних випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

За даними видання, зростання щоденних випадків COVID-19 в країні за тиждень виріс майже на третину до 43 302 нових хворих за добу. Це ще один шестимісячний максимум з 15 січня, коли було зареєстровано 55 761 хворий. Найвищий денний показник спостерігався 8 січня-68 053 випадки.

Кількість померлих від коронавірусу за тиждень збільшилася на 48,5% до 49 осіб у порівнянні з 33 минулої середи.