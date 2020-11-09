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У Британії розраховують отримати 10 млн доз вакцини Pfizer від COVID до кінця року

Автор: Роман Тверденко

Великобританія розраховує отримати близько 10 мільйонів доз вакцини від коронавіруса розробки Pfizer і BioNTech. Всього в країні розраховують на 40 мільйонів доз цього зразка.

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Про це повідомляє Reuters.

У британському уряді ще чекають схвалення вакцини регуляторами, але в разі отримання дозволу вакцину вироблять вже у Британії.

Крім угоди з Pfizer, влада Великобританії підписала угоди на купівлю вакцини від коронавіруса з ще п'ятьма розробниками. Серед них зразок від Оксфордського університету і AstraZeneca. Результати масового випробування їх зразка очікуються також в цьому році.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що вакцина від коронавіруса розробки фармацевтичних компаній Pfizer і BioNTech ефективна в більш ніж 90% випадків. При масовому тестуванні зараження коронавірусом сталося менш ніж у 100 пацієнтів.

У зв'язку з цим Європейська комісія збирається закупити близько 300 мільйонів доз вакцини від коронавіруса розробки Pfizer і BioNTech. Незабаром має бути підписано контракт.

Прогноз погоди
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