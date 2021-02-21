У Британії планують прискорити COVID-вакцинацію населення

Уряд Британії має намір зробити щеплення першою дозою вакцини проти коронавірусу кожному дорослому в країні до 31 липня. Це на місяць раніше, ніж було заплановано.

Як повідомляється, нові плани уряду також спрямовані на те, щоб всі люди, старші 50 років або з супутнім захворюванням, отримали щеплення до 15 квітня, а не до 1 травня.

Виробники двох вакцин, які використовує Британія, Pfizer і AstraZeneca, відчувають проблеми з поставками в Європу. Однак міністр охорони здоров'я Метт Хенкок заявив, що в країні є можливість для того, щоб реалізувати такі плани.

Зазначається, що з початку вакцинації у Британії щеплення отримали понад 17,2 млн осіб. Це майже третина дорослого населення країни.