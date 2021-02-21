У Британії планують прискорити COVID-вакцинацію населення

Уряд Британії має намір зробити щеплення першою дозою вакцини проти коронавірусу кожному дорослому в країні до 31 липня. Це на місяць раніше, ніж було заплановано.
Про це повідомляє Associated Press.
Як повідомляється, нові плани уряду також спрямовані на те, щоб всі люди, старші 50 років або з супутнім захворюванням, отримали щеплення до 15 квітня, а не до 1 травня.
Виробники двох вакцин, які використовує Британія, Pfizer і AstraZeneca, відчувають проблеми з поставками в Європу. Однак міністр охорони здоров'я Метт Хенкок заявив, що в країні є можливість для того, щоб реалізувати такі плани.
Зазначається, що з початку вакцинації у Британії щеплення отримали понад 17,2 млн осіб. Це майже третина дорослого населення країни.
Нагадаємо, раніше прем'єр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв, що Британія передасть надлишкові дози вакцин від коронавірусу біднішим країнам. Таким чином, Джонсон хоче протистояти звинуваченням у тому, що багаті країни нарощують запаси препарату і створюють глобальна нерівність.
Також раніше Британія закликала до ухвалення резолюції про припинення вогню, щоб люди, які живуть в зонах бойових дій, могли вакцинуватись від коронавірусу.