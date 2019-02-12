У Британії парламент знову голосуватиме щодо Brexit 27 лютого

Мей продовжить вести переговори з лідерами ЄС упродовж цього тижня

Глава правительства Великобритании Тереза ​​Мэй отметила, что в случае, если до 26 февраля не удастся достичь договоренности по соглашению по Brexit, правительство внесет в парламент еще одно предложение, за которое депутаты проголосуют 27 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Премьер-министр призвала "вовремя реализовать Brexit".

"Вере в демократию будет нанесен большой вред, если Brexit не произойдет. Нам всем нужно набраться смелости, чтобы добиться изменений, которые требует Палата общин, и вовремя реализовать Brexit", - подчеркнула она.

Британский премьер сообщила, что продолжит вести переговоры с лидерами ЕС "на протяжении всей этой недели" и добавила, что считает разумным просить о внесении изменений в "запасной механизм" по ирландской границе, поскольку и Великобритания, и ЕС хотят избежать ее использования.

Напомним, Мэй исключает возможность членства страны в Таможенном союзе ЕС после Brexit. При этом лидер лейбористов Джереми Корбин озвучил условия, при которых он поручит своей партии поддержать соглашение о Brexit в парламенте, а главным требованием является введение "постоянного и всеобъемлющего" Таможенного союза с ЕС для Британии.

Как писало РБК-Украина ранее, Мэй выступит во вторник с заявлением, чтобы проинформировать о переговорах с ЕС о Brexit.

Добавим, представители оппозиционной Лейбористской партии требуют от Мэй провести голосование по выходу Великобритании из Европейского союза (Brexit) до конца февраля.